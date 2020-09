Aracely Arámbula revela que rechazó protagonizar Teresa por sus hijos

Aracely Arámbula sorprendió a sus seguidores al contar que el productor José Alberto Castro le propuso en el 2010 protagonizar Teresa. Sin embargo, rechazó el papel para dedicarse a sus hijos.

La actriz mexicana contó que recibió la propuesta cuando recién terminaba de grabar una telenovela, hecho que la había tenido alejada de sus hijos. Es por ello que no vio oportuno aceptar un trabajo tan pronto.

“A mí me ofrecieron que hiciera Teresa“, contó la actriz.

“Teresa era una de las telenovelas que a mí me llamaban la atención. Fue increíble porque yo lo pensé, yo quería hacer Teresa y de pronto ‘El Güero’ llama a mi hermano“, contó la también cantante.

Aracely Arámbulaa recordó que hasta hizo las pruebas para la producción, pero terminó por sincerarse y optó por su familia.

“Estuve en el foro, hicimos las pruebas y todo con Santamarina y en ese momento me entraba mucho remordimiento de volver a dejar a mis hijos otros meses”, explicó.

“Entonces yo dije ‘se me hace que no es el momento de que haga esta novela’ porque acababa de terminar hacía un mes Corazón salvaje y decidí con el dolor de mi alma, porque sabía que era ya una gran novela decir que no porque quiero estar con mis hijos y así fue”, indicó.

Aracely Arámbula confesó también que, a pesar del éxito que tuvo la telenovela, ella no se arrepiente de haber tomado la esta decisión.

“No me arrepiento, porque fue una buena causa el hecho de quedarme yo con ellos [refiriéndose a sus hijos] y las cosas suceden por algo”, finalizó la artista.

¿Cuántos hijos tiene Aracelý Arámbula?

Aracely Arámbula Jaques tiene dos hijos, frutos de su relación con Luis Miguel. La pareja actualmente está separada.

¿Cuándo se estrenó Teresa?

Teresa es una telenovela mexicana producida por José Alberto Castro para Televisa transmitida por El Canal de las Estrellas entre el 2 de agosto de 2010 y el 27 de febrero de 2011.

¿Quién protagonizó Teresa?

Angelique Boyer protagonizó Teresa junto a Sebastián Rulli y Aarón Díaz, con las actuaciones antagónicas de Margarita Magaña, Manuel Landeta, Felicia Mercado y la primera actriz Raquel Olmedo;​ y con las actuaciones estelares de Cynthia Klitbo​ y Ana Brenda Contreras.

¿Quién es Angelique Boyer?

Angelique Monique Paulette Boyer Rousseau es el verdadero nombre de Angelique Boyer. Es una actriz y modelo francesa, nacionalizada mexicana. Ganadora de tres Premios TVyNovelas, un Premio Bravo y un Premio ACE a la mejor actriz.

Ha actuado en numerosas producciones, pero alcanzó la fama tras actuar en Teresa, como ​Teresa Chávez Aguirre.