Laura León, la exitosa actriz que perdió todo por la soberbia

Laura León llegó a la fama tras protagonizar exitosas telenovelas como 'El Premio Mayor' y 'Dos mujeres, un camino', además de destacar en el mundo de la música.

La actriz mexicana supo rápidamente ganarse el cariño del público, sin embargo, confiesa que la soberbia se apoderó de ella.

En una entrevista, la actriz contó que gastó fuertes sumas de dinero en compras innecesarias. Hecho que la perjudicaría más adelante. Asimismo, indicó que se arrepiente por comportamientos prepotentes que tuvo en el pasado.

“Después con el tiempo dices: ‘Gracias Diosito’. Porque a mí me agarró una soberbia muy fuerte (...) Loca era poco, déjenla, por favor se lo suplico. Me fui a Miami, me compré cosas allá y todo. Me compré una casa muy bonita en Miami, preciosa”, indicó en el programa “Con permiso”.

Laura León perdió todo por hacer compras lujosas

Laura León señaló que a lo largo de su carrera hizo compras costosas y no supo administrar su dinero. Incluso, adquirió una costosa propiedad y quiso remodelarla, tal cual lo habían hecho unos amigos que vivían en un vecindario exclusivo.

“Todo lo tenía, todo, para que vean lo que es la soberbia desgraciada. Cuidado con esa y, entonces, fui a ver a mis amiguitos que vivían en Star Island y se habían mandado a comprar unos pisos de Italia, ala de mosca se llamaban los pisos”, contó.

“Yo: ‘No, ya que me quiten estos pisos, por favor. Yo quiero esos’, se compraron una cocina que casi hablaba la desgraciada, cocinaba y todo. No sé prender el celular y ya quería la cocina, no sé hacer un huevo estrellado, pero eso sí la cocina a todo lo que daba”, recordó.

Con esta experiencia, la actriz recomendó a sus seguidores a no caer en la soberbia, pues esto le hizo cometer errores de los que hoy se arrepiente.

“Empecé a hacer tonterías (...) Perdí todo y luego lo recuperé. Eso si que no, nunca le aflojen nada a los hombres, el tesoro sí lo pueden aflojar, pero despacito, suavecito, recuérdenlo”, indicó la mexicana fiel a su estilo.

¿Quién es Laura León?

Rebeca Valderraín es el verdadero nombre de Laura León. Es una actriz, cantante y conductora de televisión mexicana apodada La Tesorito. Se dio a conocer como cantante en la década de los años 1980.