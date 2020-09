Mario Hart a Korina Rivadeneira: “¿Por qué no me pasas ese dolor a mí?” | VIDEO

La modelo venezolana Korina Rivadeneira recordó un complicado momento que vivió como madre primeriza: la lactancia materna, pero también narró cómo las palabras de Mario Hart le dieron fuerzas para seguir cuando se estaba sintiendo muy mal.

Korina Rivadeneira y la lactancia materna

Korina Rivadeneira expresó que hace algunos días la pasó bastante mal por los terribles dolores, pues la leche se le había acumulado y su bebita no deseaba comer.

La actriz venezolana expresó que se encontraba “desesperada", ya que “tenía que sacar la leche como sea”. Es así que su esposo le dijo que podía ayudarla, pero no pudieron sacarle la leche.

“En ese momento de frustración donde la bebé no quería teta, me dolía mucho después si succionaba, sufría mucho dolor (...) lloraba, trataba de ver a la bebé para que se me pase, pero no se me pasaba, tenía mucho dolor, muchos dolores juntos, Mario me dijo algo súper lindo”, narró Korina.

La chica reality mencionó que Mario Hart lloraba al verla:

“Me dijo algo como “¿por qué no me pasas ese dolor a mí? No es justo mi amor, no es justo”. Y me abrazaba ¡más lindo!”.

Korina Rivadeneira y Mario Hart tiene nuevo canal en Youtube

“Papás en Pañales” es el nombre del nuevo canal en Youtube de Mario Hart y Korina Rivadeneira, en donde narrarán su nueva aventura como padres primerizos.

En el primer episodio de ‘Papas en Pañales’, Mario Hart cuenta cómo es que ha cambiado su vida desde que se enteró que iba a ser padre de la pequeña Lara.

Tras unos minutos, el video nos muestra cómo los padres se preparan para ir hasta la clínica, ya que Korina había roto fuente.

El momento más emotivo de Korina, Mario y Larita

Uno de los momentos más emotivos para Mario y Korina fue cuando la nueva mamá ve a su hijita por primera vez y rompe en llanto.

