Mario Hart y Korina Rivadeneira comparten sus primeras anécdotas como padres primerizos

Mario Hart y Korina Rivadeneira acaban de ser padres y como primerizos están atravesando por dificultades comunes luego de recibir a su bebé. La pareja de influencers ha lanzado en su canal de YouTube “Papás en pañales”, donde cuentan sus primeras experiencias como padres.

En el primer episodio hablaron sobre el nacimiento y cómo fue el camino hasta la clínica para que dé a luz a la bebé.

Korina usa su Instagram para dar más detalles

Korina Rivadeneira se encuentra disfrutando de los primeros días con su pequeña Lara, pero esto conlleva el conocer la rutina de la bebé y el ir atravesando más cambios en su cuerpo ahora que tiene que dar de lactar.

La modelo venezolana contó a través de su Instagram que el momento de la lactancia ha sido duro, ya que la bebé le ha hecho una herida en el seno. Por lo tanto, hubo un momento en que no le podía dar el pecho y este se le puso como una pelota dura, pero tuvo el apoyo de su esposo, Mario Hart para solucionar la situación.

¿Cómo Mario Hart alivió el dolor de senos de Korina?

Korina describió que dar de lactar es “como que, si te pusieran el encendedor prendido en la punta del pezón y que te está quemando, así siente cuando la bebé succiona”. Aparte del dolor de cuando el seno se llena de leche y la pequeña se niega a comer, esa es otra molestia que contó. “Se siente como si tuvieras piedras en los senos y una carga (…)”.

Pero, además, contó que Mario Hart la ayudó a aliviar la carga de leche de sus senos cuando la bebé no deseaba lactar. “Pasó que la bebé no quería tomar más leche y se me llenó de el seno de leche y sentía mucho dolor, y te puede dar fiebre o mastitis, y ahí hubiera sido un problema porque ya nunca más le podría dar leche a la bebé, así que tenía que sacarme esa leche”, reveló Rivadeneira.

Así que Mario Hart le tuvo que ayudar succionando la leche con la boca, mientras contaba la experiencia empezaron a bromear recordando sus momentos de solteros.