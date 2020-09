Angie Arizaga: hermana menor se abre camino en el mundo del modelaje

Evelyn Arizaga busca hacerse un camino en el mundo del modelaje, la hermana menor de Angie Arizaga demostró sus actitudes al posar como toda una profesional para las cámaras de ‘Estás en todas’.

Como se recuerda tanto Angie como su hermana posaron para revista ‘Yoko Magazine’, donde lucieron trajes inspirados en nuestras tres regiones. La joven influencer consiguió ser portada de una de las revistas más importantes de Francia.

La joven fue preparada para realizar toda una sesión fotográfica, demostrando que ha aprendido bien de su hermana mayor, Angie Arizaga.

Es más, fue la misma chica reality la que se sorprendió al ver las fotos de su hermanita y se preguntó: “¿Ella es mi hermana?”.

Esta sesión fotográfica fue grabada por el mencionado programa para el festejo de 28 de julio.

Por su parte, la orgullosa hermana no dudó en compartir estás fotos en su cuenta oficial de Instagram, llamando la atención de propios y extraños.

¿Quién es Evelyn Arizaga?

Es la hermana de 19 años de Angie Arizaga, la joven si bien no ha sido tentada para aparecer en un reality usa sus redes sociales para mostrar sus proyectos. Por ejemplo, el año pasad se lanzó en una aventura empresarial al sacar a la venta una línea de gorras.

“Mis hermanos me convencieron de hacer público este lindo proyecto que he estado preparando con mucho amor y paciencia para todos ustedes, para que lleven un pedacito de mí, así como yo lo llevo de ustedes todos los días al conectarme. Estas dos primeras colecciones son MUY LIMITADAS, no te quedes sin la tuya. ¡Gracias por todos sus buenos deseos! Les presento APOLO”, comentó la joven.

Además, también se está preparando para convertirse en modelo y seguir los pasos de su hermana mayor. Si bien no es una figura con millones de seguidores buscan entregar contenido variado y entretenido para sus seguidores.

Tendremos que seguirle el paso a esta estrella en ascenso.