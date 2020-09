Andrea Luna reveló con emotivo vídeo que tuvo COVID-19: "La he pasado mal"

Andrea Luna anunció emocionada que venció al coronavirus, después de haber pasado un momento complicado tras el temor de necesitar oxígeno para su recuperación.

Por ello, la intérprete publicó un vídeo en su cuenta de Instagram, contando su experiencia e incentivar a no bajar la guardia y continuar con los protocolos de prevención ante la pandemia.

Andrea Luna en Instagram contó que superó el COVID-19

La joven por medio de su red social, manifestó que dio positivo al COVID-19 cuando se realizó la prueba serológica. Sin embargo, batalló contra el virus.

“El día de ayer me hicieron una prueba serológica y salió negativo. Ya no tengo la COVID-19, ya lo superé y tengo los anticuerpos, me van a durar quizás 3 meses. Sin embargo, tengo que cuidarme al máximo porque he quedado delicada”, indicó la modelo.

Pese a la buena noticia, confesó que se hará una tomografía para ver el estado de sus pulmones y una prueba de sangre, así descartar cualquier inconveniente.

“Cuídense muchísimo, de verdad que la he pasado mal, ha sido toda una experiencia pasarla sola, no saber si voy a necesitar oxígeno, pero afortunadamente todo ha ido bien con ayuda de un doctor y estoy aquí de regreso”, acotó.

Además, antes de terminar la grabación dio algunas recomendaciones: "Quiero recomendarles que se cuiden muchísimo, piensen que el otro tiene COVID-19, tienen que mantener uno o dos metros de distancia. Si van a comprar, tomen todas las medidas de seguridad, desinfecten bien todo”,