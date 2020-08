¡Sorprendente! Érika Buenfil causa sensación al vestirse como Marilyn Monroe | VIDEO

La actriz mexicana Érika Buenfil sorprendió a sus miles de seguidores tras lucir como Marilyn Monroe para un video de TikTok. Lejos de ser criticada, la actriz recibió muchos halagos.

Como se recuerda, la artista ha visto en esta aplicación una forma para relajarse, divertirse y estar más cerca de sus seguidores.

Es por ello que no dudó en sorprenderlos y vestirse como la rubia americana.

Érika Buenfil y sus ganancias millonarias

Érika Buenfil respondió a los rumores que indican que la actriz tiene millonarias ganancias gracias a sus videos de TikTok. La actriz aclaró que ella no recibe nada por realizar este pasatiempo. "No digan cosas que no son ciertas", resaltó.

Erika Buenfil tiene fuerte enfrentamiento con “Pepillo” Origel

Luego que Juan José Pepillo Origel criticara a Erika Buenfil por sus constantes TikToks, la actriz reaccionó furiosa y le pidió al presentador que no se meta con ella. La rubia señaló que el periodista osó hablar de su hijo.

“No lo voy a perdonar. Que él reflexione y cuide el hocico antes de hablar y que a mi hijo no me lo toque, porque él no me paga ni un bistec o una colegiatura de Nicolás Buenfil”, dijo en el programa de YouTube de Fernanda Familiar.

“Mi hijo se llama Nicolás Buenfil y eso fue lo que a mí me dolió, porque me ha costado un ching* sacar adelante a esta criatura y que no me la toquen”, acotó.

La actriz indicó que pueden criticarla a ella, pero jamás tocar a su hijo.

“Búrlate, que si estoy gorda o flaca, a eso estoy expuesta, yo misma me burlo de mí; pero por qué tenían que tocar tantos puntos... Me sigue doliendo porque yo creía que era mi amigo”, señaló.

¿Qué respondió Juan José Origel?

Por su parte, Juan José Origel usó su cuenta de Instagram para aclarar que jamás habló de su hijo y la retó a mostrar pruebas de ello.

“Qué fácil es hablar y llorar. En ese video, en esa entrevista, la señora Erika Buenfil me tacha de hocicón, de que he hablado de su hijo”, señaló “Pepillo”.

“No puedo hablar con ella porque me tiene bloqueado, pero aquí, de frente le voy a decir a la señora Érika Buenfil”, continuó Origel, quien lamentó el odio que se desató en su contra.

“Erika, si me demuestras, me compruebas que yo haya hablado una palabra, una de tu hijo, una, bien o mal o lo que tú quieras, si yo he hablado de tu hijo en alguna ocasión entonces acepto las ofensas que me has dicho, porque tus seguidores ya me quieren matar, ya quieren matar a mis perros. Todos los días estoy recibiendo amenazas y porquería de parte de la gente que me echaste encima”, acotó el conductor de TV, quien juró por su madre no haber hablado de Nicolás Buenfil.

"Ni lo conozco ni tendría por qué hablar mal de él”, señaló.