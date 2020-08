Chadwick Boseman: el día que lloró al mencionar la lucha de dos niños con cáncer

Chadwick Boseman se hizo mundialmente conocido gracias a su papel en la película Black Panther, su interpretación no solo emocionó a los fans de los superhéroes, sino que fue reivindicativo para toda la población afro que por primera vez vio a un superhéroe de su etnia.

La noticia de su fallecimiento conmocionó a Hollywood, ya que no se conocía sobre el estado de salud del actor.

El actor, así como muchos de sus compañeros visitaban hospitales infantiles regalando un momento de alegría a niños y jóvenes con distintas enfermedades. Entre ellos, el artista de 43 años se conmovió con la historia de dos menores con cáncer terminal que lucharon contra la enfermedad para poder ver la cinta Black Panther, sin saber que el mismo interprete tenía su propia batalla contra la misma enfermedad.

Tras conocerse de su fallecimiento los fans del actor están compartiendo en Twitter algunos videos donde Boseman habla de estos dos menores.

"Chadwick contó que durante todo el rodaje de la película estuvo en contacto con los niños y eso lo motivaba a levantarse para ir al gimnasio, ir a trabajar, estudiar sus líneas, poder mostrarles un buen trabajo en pantalla ya que eso era significativo para ellos", se puede leer en uno de los tuits compartidos.

Chadwick Boseman falleció de cáncer al colon

El actor de 43 años fue diagnosticado con cáncer de colon en el 2016. El artista mundialmente conocido como Black Panther nunca hizo pública su enfermedad, por ello generó gran conmoción al saberse de su fallecimiento.

Chadwick Boseman se abrió camino en la industria del cine en producciones como Jackie Robinson en 42 (2013) y James Brown Get on Up (2014), siendo su rol protagónico en la cinta de ficción Black Panther lo que lo catapultó a la cima.