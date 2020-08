Verónica Castro lamentó el fallecimiento de “El Loco” Valdés

Manuel ‘El Loco’ Valdés falleció a los 89 años, tras una larga batalla contra el cáncer de piel. Una de las artistas que lamentó su muerte fue Verónica Castro, con quien tuvo una relación y producto de esta, nació su hijo Cristian Castro en 1974.

La actriz y cantante usó su cuenta de Twitter para pronunciarse sobre la muerte del querido artista mexicano.

“Ayúdanos a vivir de acuerdo a tu voluntad para que un día tengamos en ti, la paz eterna”, se lee en la publicación. Junto a ello, la actriz de la serie La casa de las flores escribió: “QEPD MANU”

Y en su cuenta de Instagram, compartió una foto de una cruz con un lazo negro. Para luego publicar un video de una escena que protagonizó con su hijo Cristian, su padre Manuel ‘El Loco’ Valdés y el también fallecido José José.

“Qué gusto ver a padre e hijo juntos, es una imagen que voy a guardar siempre”, se le escucha decir al intérprete de baladas. Mientras que el público presente aplaude y grita de emoción.

Como se sabe, el veterano actor tuvo 12 hijos entre ellos el cantante Cristian Castro.

Manuel “El Loco” Valdés perdió la batalla contra el cáncer

Fue en 2017, cuando el actor cómico reveló que le habían diagnosticado cáncer a la piel. Durante una entrevista el artista contó que se hallaba mal de salud.

“Hace un tiempo me salió un granito aquí en la frente, no le hice caso, hasta le hice una canción. Me revisé, me fui con el dermatólogo y me dijo que era necesaria una biopsia”, reveló Valdés a los medios de comunicación de México.

Desde ese momento, el actor junto a sus hermanos, pertenecieron a la época de oro del cine mexicano peleó contra esa enfermedad.