Loco Váldes: el actor dejó instrucciones precisas para cuando fallezca

Tras meses convaleciente, el actor mexicano Manuel el ‘Loco Valdés’, al parecer ya estaba preparado para el siguiente paso, uno de sus nietos contó a un programa de televisión que el hermano de Don Ramón (Ramón Valdés) y Tin Tan (Germán Valdés) ya había dejado toda una lista de instrucciones para su cuando llegara su muerte.

''Te pido un favor nada más: trata de mantener mi imagen lo más bonita posible. Lo más alegre, lo más jovial… Que la gente se acuerde de mí cuando estaba sano, que era la felicidad del hogar'', fue lo que le pidió el veterano artista, según dijo Iván Valdés durante una entrevista al programa Ventaneando.

Al parecer el deseo de mantener su imagen sería lo más importante para el padre del cantante Cristian Castro, ya que, de acuerdo al nieto del famoso actor mexicano este no tenía bienes materiales ni económicos, y habría solicitado a sus familiares que no empiecen una pelea por dinero, pues no hay.

'''Van a jurar que tengo millones, que la herencia, que no sé qué. Cuando se enteren que no tengo un centavo a mi nombre, se van morir''', fue lo que -en boca de Iván Valdés- indicó el Loco Valdés.

Además, indicó que su abuelo ya había arreglado todos sus documentos para evitar pugnas entre la familia. El único ingreso económico que tenía el actor era la exclusividad vitalicia con la Televisa, dinero con el que pagaba su tratamiento médico.

Como se sabe, el actor tuvo una fuerte recaída por un tumor cerebral que le extirparon en 2017.