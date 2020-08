Christian reveló su amor por los hijos de Leonard León: "Los trato como mis hijos" | VIDEO

Christian Domínguez rompió su silencio en una reciente entrevista contando el inesperado momento que contrajo el COVID-19 cuando retomó sus actividades para tener ingresos económicos por su familia.

El cantante también confesó sus sentimientos por sus hijos en medio de la pandemia, así como el amor que todavía siente por los pequeños de Leonard León y Karla Tarazona cuando escucha que le dicen papá aún.

Por ello, el intérprete en una entrevista con el programa de Magaly Medina manifestó que continúa trabajando por los seres que ama y al no poder reactivarse todavía los eventos masivos con orquestas decidió reinventar con nuevos proyectos.

A su vez, el empresario reveló la buena relación con mantiene con Tarazona y sus menores. "Eso no es un gesto, no es algo que me venga recién o yo te voy hacer un favor", indicó sobre el cariño que siente por los niños de la locutora de radio.

"Nunca se va a romper el lazo, yo a los mayores, ellos me dicen papá aún y yo los trato como hijos", expresó Domínguez.

Christian Domínguez contrajo el coronavirus

El cantante durante la conversación con la reportera le contó que se contagió del COVID-19 a fines de abril cuando se hizo una prueba de descarte.

Además, el intérprete sostuvo que llegó a ser un paciente asintomático ante el virus y no tuvo complicaciones en su salud:

“Yo fui uno de los primeros, pero me di cuenta después con los meses, yo traigo conservas de pescado y en ese interín pues, pero no tuve ninguna molestia, fui asintomático completamente”, contó Christian Domínguez.

“Cuando ya me hice la prueba, yo estaba terminando. Te estoy hablando en abril. Pamela también porque vivimos juntos”, agregó el cantante.