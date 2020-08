Toño Centella tras tener COVID: "Les pido una oración por mi salud y la de mi hijo"

Antonio Domínguez Vásquez, más conocida en la música como Toño Centella, luego de haber perdido a su madre de coronavirus confirmó que contrajo el virus junto a su hijo.

Ante ello, el artista se manifestó a través de su cuenta de Facebook para agradecer a su público el apoyo y pedir una oración ante la situación que enfrenta con su menor.

El cantante confesó que se sometió a una prueba rápida para descartar el COVID-19, pero resultó negativo. Sin embargo, al realizarse una molecular dio positivo.

Frente a su estado de salud, el intérprete se pronunció en su red social con un emotivo mensaje.

“Gracias por todas las llamadas de cariño y aprecio hacia mi persona. Sí, es verdad, estoy con el maldito virus que a tanta gente está matando”, inició.

El artista pese a no presentar síntomas se encuentra preocupado por ser diabético y haber sido operado hace unas semanas de la manga gástrica.

“Gracias a Dios, soy asintomático y eso me ayuda bastante. Les quiero pedir, por favor, si de verdad me estiman y me quieren como dicen les pido una oración por mi salud y la de mi hijo. Que Dios los bendiga a todos, yo me siento bien gracias a Dios”, sostuvo.

De acuerdo a Centella, sus pulmones se encuentra en buen estado. “Sí (está llevando tratamiento). Fui a la clínica y me sacaron unas placas para que la doctora vea cómo están mis pulmones. Lo bueno es que soy asintomático, la doctora me dijo: ‘Dios te está dando una oportunidad más’. Gracias a Dios estoy bien, mi presión está controlada y estoy evolucionando”, indicó al Trome.