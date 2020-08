Toño Centella en cuarentena tras dar positivo al test de coronavirus

Toño Centella reveló que dio positivo al coronavirus tras hacerse la prueba molecular. Junto a él, más integrantes de su familia pasan por la misma situación.

Como se recuerda, la madre de Toño Centella murió hace unas días a causa de esta enfermedad.



"Estoy haciendo mi cuarentena en mi casa. El día que se murió mi mamá nos hicieron la prueba rápida a mi familia y a mí. Dos de mis hermanos y mi hija salieron positivos, pero mis otros dos hijos y yo salimos negativo, sin embargo, me dijeron que tenía la posibilidad de contagiarme y me hicieron la prueba molecular. El martes me dieron los resultados y salí positivo", indicó Toño al Trome.

El cantante señaló que fue a la clínica para que le sacaran unas placas y la doctora le dijo que todo está bien.

"Lo bueno que soy asintomático, la doctora me dijo: ‘Dios te está dando una oportunidad más’. Gracias a Dios estoy bien, mi presión está controlada y estoy evolucionando", explicó.

Al ser consultado por cómo se siente anímicamente, Toño Centella contó que está mucho más tranquilo con respecto a la muerte de su madre, pero la situación con su esposa es un tema que lo tiene muy acongojado.

"Cada día que pasa me entero más cosas de esta persona (esposa Johana Rodríguez). Una amiga de ella me mandó los pantallazos donde ella le dice que ama a Marvín (integrante de ‘Zaperoko’) y dice que está muy enamorada. Leer eso me ha dolido en el alma, además, me han dicho que para yendo al Callao y les lleva comida para él y su familia", explicó.