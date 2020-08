‘La Bibi’ ingresa a UCI en el Hospital de Ate | VIDEO

El cómico Miguel Ángel Campos Aliaga, más conocido como ‘La Bibi’ ha ingresado a UCI la noche del domingo 17 de agosto, después de presentar síntomas graves de coronavirus. Así lo confirmó su hermana al diario ‘La República’.

Lady Campos Aliaga mencionó que llegaron a conseguir una cama UCI en el Hospital de Ate Covid-19. La mujer expresa que lo llevaron en una ambulancia hasta el nosocomio y que fue trasladado en una silla de ruedas, pues no podía caminar, pero estaba consciente.

“Llegó con 92 de saturación, el ritmo respiratorio y oxígeno en 15″, mencionó al diario La República. “Estamos desesperados de que el doctor nos diga si está reaccionando al proceso, queremos saber si él está bien, que no lo dejen de lado”, añadió.

La hermana de ‘La Bibi’ también se mostró agradecida con el humorista Manolo Rojas, pues gracias a él lograron conseguir una cama UCI en el hospital Covid-19.

“Él nos hizo el contacto y ha colaborado con ayuda económica”, comentó.

Hace solo algunos días, la hija de Miguel Ángel pidió ayuda para comprar un balón de oxígeno, para su padre:

“El balón de oxígeno no nos está durando mucho. Se le puso ayer a las 3 de la tarde y hoy a las ocho de la mañana ya no hay oxígeno. No tenemos otro balón, para solventar el tema. Pedimos ayuda”, indicó la joven en ese momento.

Esperemos que el humorista pueda ganarle la lucha al coronavirus.