Alyssa Milano mostró las secuelas que sufre tras contagiarse de coronavirus

Hace unos días, la actriz estadounidense Alyssa Milano reveló que contrajo coronavirus y contó todos los síntomas que sintió desde marzo, indicando que el dolor que sentía era insoportable como “si un elefante estuviera sentado en mi pecho”. Además, de la pérdida del olfato y la incapacidad de retener la comida, que terminó por perder 4 kilos en dos semanas. Tenía fiebre y fuertes dolores de cabeza que no paraban. Tres esta dura experiencia, unos meses después recién pudo acceder a una prueba de COVID-19 en Estados Unidos, para solo confirmar lo que los síntomas ya arrojaban.

Ahora, ya recuperada, la actriz de 47 años contó una vez más sobre la enfermedad, pero esta vez para compartirnos los efectos secundarios que le dejó el coronavirus en su cuerpo.

Desde su cuenta de Twitter, Milano compartió un video en el que se muestra la pérdida de su cabello tras haberse recuperado totalmente del coronavirus: “Pensé en mostrarles lo que la COVID-19 le hace a tu cabello. Por favor, tómense esto en serio”, se lee en la descripción de la publicación.

Se pueden ver grandes mechones de pelo caerse y quedarse en el peine: “La primera cepillada y esta es la cantidad de cabello que ha caído. Usa una maldita mascarilla”. La actriz culminó añadiendo que un “65% de sobrevivientes de la COVID-19 han reportado la pérdida del cabello, así como otras secuelas a largo plazo”.

Thought I’d show you what #Covid19 does to your hair. Please take this seriously. #WearADamnMask #LongHauler pic.twitter.com/H0wCmzYswV