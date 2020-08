Patty Wong escogió La Banda del Chino como el programa dónde contará su verdad

Aldo Miyashiro fue el escogido. Patty Wong expresó que contaría su verdad, pero un programa serio, y hace unos días y a través de sus historias de Instagram reveló que será en el programa La Banda del Chino.

La empresaria está pasando por uno de los peores momentos de su carrera y en su vida personal , ya que está siendo acusada de por extrabajadores de su cadena de restaurantes. Además, la exmodelo indicó que detrás de estas denuncias estaría su exesposo, a quien también acusa de violencia.

Luego que Magaly Medina difundiera un informe donde un extrabajador cuenta que fue despedido al empezar la cuarentena, la empresaria manifestó que daría sus declaraciones en un programa serio, y todo indica que se trata de La Banda del Chino.

“Yo tengo un dinero ahorrado para construir la casa de mis hijas y que me gasté con todo esto. Yo le debo a los bancos. No tengo asesores, tengo solo a la gente que etiqueto que son los que trabajan conmigo y no estoy haciendo campaña ni voy a ser política, ni nada. Voy a demostrar quién está detrás de todo esto, creo que ya han llegado muy lejos”, mencionó.

Además, agregó que mostraría pruebas. “(…) Esto va a ser una anécdota que yo voy a contar, pero acá yo he dirigido ese video, pueden hablar con mis trabajadores”.

Para la empresaria la dificultad con los trabajadores fue resultado de un mal manejo de una parte de la familia que siempre la orillo a un trabajo de marketing.

“Yo no soy la gerente general de la empresa, nunca me han dejado tener acceso a ese personal, yo solo manejé dos años de ese local, yo he pedido en un correo que hagan un chat para saber cómo está el personal, no he tenido respuesta, no lo han hecho, yo mande un dinero también a esa empresa para que se le dé al personal”, continúa.

Expareja se defiende en Magaly Medina

Nadie conocía a Federico Barone, expareja de Patty Wong hasta que ella lo mencionó en uno de los videos que realizó para defenderse de las acusaciones de un extrabajador suyo. Ante esto, el desconocido personaje se presentó en el programa de Magaly Medina para contar su versión de lo que fue su relación con la empresaria de chifas.

En el último programa de Magaly Tv: La Firme, se mostraron varios audios donde se compromete la credibilidad de la exmodelo y se deja expuesta una supuesta violencia psicológica de parte de ella contra el padre de sus hijas. Seguir leyendo...