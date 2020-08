Juliana defiende a los bomberos de José Vega: "No cobran un sol a diferencia de usted" | VIDEO

Juliana Oxenford se manifestó fuerte en su programa en respaldo al Cuerpo de Bomberos del Perú tras ser comparados con el Gobierno en llegar tarde a las emergencias, según el polémico comentario del parlamentario José Vega.

¿Qué respondió Juliana Oxenford al congresista?

La figura de ATV indignada al escuchar las palabras del congresista en medio del estado de emergencia que continúa la brigada de los bomberos apoyando a la población, comentó:

“Con los bomberos no te puede meter, ellos están en primera fila, luchando, no cobran un sol a diferencia de ustedes señores congresistas, entre ellos usted. Los bomberos hacen un trabajo ad honoren, tienen sus propios oficios”, indicó en vivo.

Además, agregó, "yo la verdad que por un grupo que me saco el sombrero que no llevo puesto es por los bomberos. Yo debería ser la presidenta del club de fans de los bomberos. Esto no te lo van a perdonar. No te metas con los bomberos”.

¿Cuál fue el comentario del congresista José Vega?

El político criticó al Gobierno de Martín Vizcarra de no haber tomado las acciones preventivas para frenar la propagación del coronavirus en las regiones, indicando que llegaron tarde así "como los bomberos".

“Los médicos, las enfermeras, los trabajadores, dando la lucha en la primera línea exponiendo su propia vida, pero al Gobierno le ha faltado reflejo. Cuando inició la pandemia en Lima, debió tomar previsiones en regiones, no esperar a que llegue el mal y esta pandemia y recién, como los bomberos, llegar tarde”, acotó en el debate del pleno.