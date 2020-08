Tula Rodríguez ante la delincuencia: “Las leyes tienen que ser drásticas, de frente a la cárcel"

Tula Rodríguez se manifestó preocupada por la situación que vivió Ignacio Baladán al denunciar en vivo que la camioneta de reparto de su pastelería había sido robada en Los Olivos.

Ante ello, la presentadora indignada expuso un contundente mensaje sobre la delincuencia en nuestro país al haber pasado su hermana por la misma situación.

Ignacio Baladán denuncia robo de su camioneta

El integrante de 'Esto es guerra' concedió conmovido una entrevista en vivo a 'En boca de todos' para pedir ayuda a los vecinos del distrito donde está ubicado su negocio, informando el hurto de su vehículo.

De acuerdo al chico reality su camioneta desapareció cuando estaba a cargo de sus trabajadores y estuvieron cerca al mercado Covida: “Estaban comprando en un mercado y cuando salieron ya no estaba la camioneta”.

El chico reality pidió ayuda a los vecinos del distrito si llegaban a tener información sobre el vehículo con placa APL-711, se comunicaran con el canal.

Tula Rodríguez se pronunció fuerte ante la delicuencia

La figura de América Televisión al escuchar el testimonio del joven comentó: "Es una pena, es la peor pandemia que vive el mundo, una ahorra sol a sol, se cara la mugre por su herramienta de trabajo".

"No es justo, las leyes tienen que ser drásticas. Tienen que cogerlo y nada de entrar a juicio si lo encuentran infraganti, que se pudran en la cárcel, de frente a la cárcel. No pueden pedirme que me tranquilice. Yo lo he vivido", agregó.

"A mi hermana le han robado dos carros Ignacio, sé la indignación que debes sentir.", acotó Tula, mientras su compañero de conducción le pidió a la interprete que se calme aunque entendía su molestia.

Ignacio Baladán agradeció el apoyo de los vecinos al encontrar su camioneta

Después de casi una hora de hacer la denuncia pública, Ignacio Baladán se contactó con el magazine para dar informar que encontraron el vehículo gracias a la ayuda de una señora.

“Gracias a ustedes, una señora me llamó dónde estaba mi camioneta y gracias al apoyo de la policía lo encontraron”, manifestó el uruguayo.