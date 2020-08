Mayra Goñi sobre Nesty: “El amor no se olvida de la noche a la mañana”

La cantante Mayra Goñi ha tenido que paralizar su carrera como muchos artistas por la crisis del coronavirus, pero está feliz porque la revista Billboard la ha tomado en cuenta junto a otros cantantes jóvenes peruanos para representar al Perú.

Durante una entrevista para el segmento de América Espectáculos la joven interprete habló sobre eso y de una posible reconciliación con Nesty. Y es que, como recordamos la pareja hizo publica su ruptura en las redes sociales.

No obstante, aseguró que no sabe lo que pasará en el futuro dejando la puerta abierta a una posible reconciliación con el cubano. “Yo no sé qué pueda pasar el día de mañana. Donde ha habido cariño y amor no se va de la noche a la mañana. No descarto nada. La verdad es que no he tenido comunicación con él porque no es fácil ser amiga de tu expareja de la noche a la mañana”, expresó.

Asimismo, indicó que no le agradó nada la manera en la que el cantante cubano dio detalles privados de su relación.

“El momento hizo que quizás él no se exprese bien y tenga que poner cosas que, para mí, estaban demás como, por ejemplo: que tenga que ser tan específico en decir quién terminó la relación y que “suerte en España””, sostuvo.

Mayra Goñi cansada de que hablen de su vida sentimental

La joven cantante no solo habló para el mencionado programa, sino que dio una entrevista a el diario El Popular donde indicó que algún momento le incomodó que toquen mucho su vida privada.

“De hecho, en algún momento me incomodó que especulen sobre mi vida en muchas cosas, no solamente en el plano sentimental. Se han dicho cosas que no son ciertas y que me han afectado de alguna manera, me empiezan a atacar sin saber cómo realmente suceden las cosas. Gracias a Dios poco a poco he aprendido a manejar la situación”, contó al mencionado medio.