Melissa Peschiera respondió sobre su físico luego que la tildaran de “enorme”

La presentadora de noticias, Melissa Peschiera compartió una reflexión tras recibir un comentario fuera de lugar sobre su físico.

A través de su cuenta de Twitter, la periodista contó que la llamaron “enorme” por haber subido de peso.

Según Peschiera, este comentario le afectó mucho porque le está tomando trabajando aceptar su imagen tal cual es.

“’Enorme’, es una palabra con la que alguien decidió definir mi físico en estos días. Y es cierto, son tiempos en los que estoy subida de peso y veo que eso a algunas y algunos les incomoda, les rompe el ojo, les altera. Cuando lo escuché me dolió, me avergonzó, me hizo sentir fea, mala y fuera de lugar”, compartió en su cuenta.

La mujer de prensa contó que padece de desórdenes hormonales que en el pasado la llevaron a estar delgada, mientras que hoy en día ha ganado peso:

“Toda mi vida he luchado por mantener un peso que me ubique en la línea de la delgadez y por algún tiempo lo logré, pero pagué un precio muy alto. Mi salud por aquella época estuvo resquebrajada, con una anemia feroz además de dolores de cabeza insufribles y vómitos incontenibles. Problemas asociados a desórdenes hormonales que me llevaron al límite de la delgadez y que ahora me tienen en el otro extremo de la balanza. Nadie sabe lo de nadie y no deseo estos cambios extremos para nadie”.

Por ese motivo, Melissa Peschiera pidió reflexionar antes de emitir juicio ante el físico de una persona porque no se sabe lo qué hay detrás.

“Aún me resulta muy duro aceptarme, quererme y asumirme como soy y como estoy, aún vivo una guerra interna lacerante. Por lo tanto, la próxima vez que quieran juzgar el aspecto de una mujer o reducir su valor al grosor de su cuerpo, demórense un poquito porque puede haber algo más......profundo. No es fácil hablar sobre uno públicamente, menos de temas tan personales. Pero imagino que habrá muchas y muchos que sienten o viven situaciones similares en sus trabajos, en sus casas, en su lugar de estudio o entre amigos”.

Melissa Peschiera recibe el apoyo de sus seguidores

Pero no todos son comentarios negativos, ya que a raíz de esta revelación muchas de sus seguidoras decidieron compartirle mensaje de apoyo e indicarle que es: "enormemente hermosa".