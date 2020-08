Anahí de Cárdenas dejará de ver a sus familiares tras aumento de contagios Covid-19

¡Se cuida! La modelo Anahí de Cárdenas se encuentra muy asustada por el aumento de contagios del coronavirus en el Perú, por lo que ha comunicado en su cuenta de Instagram que dejará de visitar a sus familiares.

La modelo invitó a sus fans a que por favor también sigan su ejemplo, para que los contagios puedan bajar.

“El sol brillará mañana. Espero. Se vienen semanas complicadas para todos, pero no pierdo la esperanza de que pronto se acabe este bicho invisible, que vuelvan las cosas a la normalidad, a volver a abrazarnos como antes, a volver a sentir como antes”, indicó la artista en sus redes sociales.

Anahí resaltó que ella ya había empezado a visitar a sus familiares, pero que ahora dejará de hacerlo.

“Escuché a Marco Sifuentes decir que las reuniones familiares se han vuelto el nuevo foco de infección de la pandemia, así que con mucha pena y suma tristeza, dejaré de ver a mis seres queridos. Lo siento ma', lo siento pa', lo hago por ustedes.

Yo ya me había relajado, siempre con cuidado, pero ya había empezado a ver a mis papás, a mi familia política y la verdad es que no debería. Así que, me alejo porque te quiero. Comenta con una mano si tú también te sumas. ¡A cuidarnos a todos! Cuidemos a los demás. Juntos saldremos de esta”, escribió Anahí de Cárdenas en su cuenta de Instagram.

Wapa, recuerda que a pesar que la cuarentena en Perú se acabó, el virus no se ha ido, por ello debemos seguir cuidándonos y solo salir para lo necesario. Las reuniones familiares tendrán que esperar. Es por tu salud y la de tus seres queridos.