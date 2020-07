Fiscalía abre proceso contra Magaly Medina por delito de propagación del COVID-19

El Ministerio Público inició una investigación contra Magaly Medina luego de haber sido denunciada por la presunta comisión del delito contra la salud pública tras haber emitido un programa en vivo cuando había dado positivo al coronavirus.

Luego que el periodista César Alfredo Vignolo formalizó la denuncia contra la conductora de ATV, la Fiscalía determinó una indagación sobre el caso durante 60 días naturales.

De acuerdo al fiscal adjunto provincial Dereck Mijlai Schoster Zapata, del primer despacho de la Primera Fiscalía Provincial Penal Corporativa, la periodista y sujetos en proceso de identificación habrían incurrido en los delitos de contaminación y propagación de enfermedad peligrosa o contagiosa en agravio del equipo de producción del espacio.

“El fiscal adjunto provincial Dereck Mijlai Schoster Zapata, del primer despacho de la Primera fiscalía Provincial Penal Corporativa, dispuso la apertura de investigación preliminar contra Magaly Jesús Medina Vela y los sujetos en proceso de identificación por la presunta comisión del delito contra la salud pública, delitos de contaminación y propagación - propagación de enfermedad peligrosa o contagiosa en agravio del equipo de producción del programa televisivo Magaly TV la firme”, indicó el documento.

Cabe recordar, que la presentadora luego de anunciar la noticia se pronunció ante las críticas por presentar su programa desde casa con el COVID-19.

"Es cierto que hubo muchísimas críticas, pero siempre las va a haber. Cuando se trata de mi personaje polémico en televisión, siempre va a haber esto… Cuando la gente me decía: ‘salte de la televisión’, me ha valido tres pepinos. Hago este programa porque me divierte hacerlo”, sostuvo la presentadora.

Magaly Medina confirmó en vivo que dio positivo al coronavirus | VIDEO

La conductora con una mirada triste inició 'Magaly TV La Firme' informando que tiene COVID-19 y brindando detalles de cuál era su estado de salud.

“El resultado que me llegó ayer tarde en la noche, me dio positivo al COVID-19. Estoy infectada con el COVID-19, tengo que hacer la cuarentena hasta [tener] mis nuevos análisis y resultados que me indiquen que estoy limpia de este virus, no voy a poder hacer mi programa en el set", indicó Medina.