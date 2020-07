Verónica Linares confesó que desea casarse de blanco

Verónica Linares tiene más de 10 años de relación con el abogado Alfredo Rivera Nieto, con quien ya tiene un hijo y se encuentra en la dulce espera con 7 meses. Y si bien ya se convirtió en mamá, hay una deuda pendiente con ella, el de casarse de blanco para sellar su amor.

La periodista contó a Estás en todas que aún no se ha casado, pero más por falta de tiempo que de ganas.

“No me he casado, matrimonio es matrimonio. Sí claro que me gustaría casarme, no ha habido tiempo para hacerlo. Yo no he dicho que estoy en contra sino que una cosa es matrimonio y otra convivencia”, confesó la mujer de prensa con una gran sonrisa.

Además, indicó que le encantaría hacerlo de blanco. “Me gustaría casarme de blanco, una vez que pase el coronavirus me casaré de blanco, con mi cola larga y mis hijos llevando los aros”, agregó.

La conductora de noticiero indicó sentirse una mujer muy feliz, ya que tiene a un gran hombre como compañero.

Por otra lado, Linares contó que a sus 43 años está llevando bien su embarazo, sin muchas complicaciones, por eso pudo seguir trabajando en América Noticias, claro cumpliendo con todas las medidas de bioseguridad para no afectar su salud.

“Felizmente no he tenido malestares o síntomas sino no podría trabajar. Yo pensé que de vieja me iba a dar malestares, que iba a ser un embarazo completamente distinto a mi hijo Fabio, después de siete años dije va ser la desgracia, pero no felizmente” expresó.

En la dulce espera de una niña

Asimismo, habló sobre el sueño de su pareja de tener una niña y que se está cumpliendo en este segundo embarazo. Aseveró que la noticia de que la bebé era una princesa le llenó de mucha dicha.

“Mi marido quería una hijita, mi marido estaba desesperado. Es más, teníamos el nombre de Antonia cuando estaba embarazada de Fabio, él decía que iba ser mujer y fue hombre”, contó.