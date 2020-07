Tula Rodríguez rompe en llanto tras conmovedor mensaje de su hija por su cumpleaños

Tula Rodríguez celebró su cumpleaños número 43 en medio de la emoción por la sorpresa que le dieron en su programa, conectándola con su hija que tuvo con Javier Carmona.

La pequeña Valentina conmovió a su mamá tras dedicar un emotivo mensaje en vivo y la difícil situación que viven por su papá.

¿Cuál fue el emotivo mensaje de la hija de Tula Rodríguez?

La menor en la grabación que trasmitió 'En boda de todos', manifestó que estaba orgullosa de su mamá, prometiéndole ser la hija, pero sobre todo, la mujer que su mamá y su papá quieren que sea.

"Hola mamita, te quiero saludar por tu cumpleaños, estoy muy orgullosa de ser tu hija y a pesar de todo lo que estamos pasando siempre tienes una sonrisa para mí", indicó la pequeña.

Además, agregó: "Siempre estas para mí, te prometo que voy hacer la persona que tú y mi papá siempre han querido. Feliz cumpleaños, te amo", finalizó.

Ante ello, Tula se quebró y entre lágrimas respondió: “Mi princesa. No quiero llorar porque ella me ve y de echo ella me da el motor de vida en general”.

"Ella es una niña buenísima, por la que me levanto y a quien haré una gran mujer porque esa es mi consigna de vida hoy por hoy”, sostuvo la conductora.

Otros saludos que se mostraron en honor al día de Rodríguez, recibió los saludos de la mamá de Paolo Guerrero, Doña Peta, 'Oreja' Flores, entre otros mensaje de personas a la que ella estima mucho.