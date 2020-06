Pold Gastello tras vencer COVID-19: "Pensé que ya no volvía. Sus oraciones me ayudaron mucho"

Luego de recuperarse del coronavirus, el actor Pold Gastelo contó su experiencia y agradeció por haber tantos ángeles en el camino, pues de lo contrario otra sería la historia.

Como se recuerda, el reconocido actor peruanos fue internado en UCI tras dar positivo al test de coronavirus. La noticia preocupó a sus fans y compañeros de trabajo, quienes estuvoeron pendientes de su recuperación.

"Siento que lo que ha pasado aquí fue un milagro, fue una sucesión de hechos que evitaron que yo me vaya... Antes pensaba que las casualidades eran absurdas, pero en mi caso, siento que ha ido pasando una serie de hechos que terminaron salvándome", declaró el actor a Ethel Pozo en América Hoy.

Pold señaló que está convencido de que su caso se ha tratado de un milagro. "Yo no estaba en mi casa, yo estaba en la casa de mi hermano cuidando a mi otro hermano, y tengo un inquilino venezolano, y yo lo llamo y le digo, 'por favor, ven mañana a las ocho de la mañana porque tengo que comprar unas cosas para mandar al hospital a mi hermano', si yo no le llego a decir esto a él, nunca nadie llega a las ocho de la mañana, y él es quien me encuentra. Imagínate, si no sucede esa primera casualidad, probablemente, cuando ya hubiesen ido buscarnos a mí y a mi hermano, nos hubiesen encontrado muy graves", contó.

Además, continúa el actor: "De ahí, voy al taxi y me acuerdo que estaba medio incoherente, deliraba y estaba morado, no tenía aire, recuerdo que los taxis no me querían llevar, era terrible porque era 'no me voy a hacer cargo de este problema', hasta que aparece otro ángel, que era un taxista, quien me reconoce y dice que me había hecho taxi dos veces antes, y me lleva, él fue el segundo ángel".

"Y luego me llevan al hospital y ahí se preocupan mucho porque yo estaba con 43 de saturación, ya en 40 la gente está muerta, y me ponen oxígeno y ahí deciden que tienen que llevarme a otro lado porque ahí no tenían respirador, y mi hermana, quien es nuestra heroína, llama a 'Del barrio producciones', que es mi casa de trabajo hace siete años, y ella me cuenta que Michelle Alexander se demora minutos en gestionar una ambulancia", detalló Pold sumamente agradecido.

El actor contó los detalles de todo lo que tuvo que vivir tras ser internado.

"Y todo lo que viene después es locazo porque para hacer este entubamiento, prácticamente, te inducen a un coma, entonces, creo que he tenido alucinaciones, ha sido una semana en que yo salí, digamos, de órbita. Luego, he tenido que volver, y esto ha sido progresivo porque pierdes facultades, pues te ponen tantos químicos, fármacos. Yo estaba 'reseteado', yo no podía hablar o hablaba con una voz que no era la mía, no podía agarrar un lápiz, no podía escribir, era frustrante. Como yo estaba aislado, no entendía mucho qué estaba pasando y poco a poco fui recordando que había pasado, ha sido un espacio que me ha ayudado a hacerme muchas preguntas. Yo siempre he sido una persona muy espiritual y de fe, y de nuevo apareció Dios en mi corazón", indicó.

Pold Gastelo agradece a actores y al público

"Cuando tengo contacto con el exterior me encuentro con todo lo que ha pasado en las redes, la verdad, estoy muy conmovido. Quiero agradecer, pero no solo a mis amigos, a mis compañeros que quiero tanto, sino, incluso, a gente que yo no conozco, la verdad, estoy muy agradecido. Yo creo que el cariño y las oraciones de todos ayudaron muchísimo. Cuando logro tomar conciencia de lo que había pasado, si bien me quebró en un primer momento, yo estaba muy vulnerable, también esto me metió un cachetadón, me dijo, 'bueno, ayuda, que hay tanta gente pidiendo por ti, porque ya estás en una etapa en que depende de ti'... También quiero agradecer a los médicos y a la enfermeras porque ellos son los ángeles aquí en la tierra", explicó.

Pold Gastelo no sabe cómo se contagio de COVID-19

"Hubo un contagio, como pasa con una gripe normal en una casa, que uno se enferma y se enferma el otro y el otro, la gente te pregunta cómo te contagiaste y es muy difícil saber cómo te contagiaste... Nosotros ayudábamos a mi hermana, a veces íbamos a ayudarla con el tema de las compras al mercado, por ahí debe haber sido", indicó.

El actor explica sus primeros sintomas. "Ya tenía el problema de las fiebres altas que subían y bajaban, y estaba tratando de encontrar alguna solución antes de que esto aumentara, luego tuve que llevar a mi hermano a emergencias, porque se puso un poco grave, luego regreso a la casa de mi hermano a cuidar a mi otro hermano, mi problema creo que fue que me estresé mucho y mis defensas bajaron mucho, lo que tuve yo fue una crisis de respiración que se agravó", contó.

Pold Gastelo pensó que iba a morir

"La verdad, en algún momento pensé que ya no volvía, pero estoy aquí nuevamente, tengo que mirar con respeto esta segunda oportunidad que la vida me ha dado. En ese momento en que todavía estaba todo por defininirse, me sentí en el estado de no saber para dónde me iba, si para allá o para acá, pero fue también un momento para pensar y reflexionar. Yo de todo esto rescato que hay que tener mucha fe, hay que tener una fuerza superior que te ayude, eso es fundamental, y también el valor de la solidaridad, yo lo he vivido ahora en carne propia, si no hubiese estado este amigo venezolano, este taxista, si no hubiese estado tan pronta Michelle Alexander...", explicó el actor.