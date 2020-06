Deyvis Orosco se jacta de conocer el lado más humano de Jessica Newton

Desde que Deyvis Orosco confirmó su relación con la Cassandra Sánchez de Lamadrid, hija de Jessica Newton, organizadora de concursos de belleza, el cantante ha mostrado a través de sus redes sociales que lleva una buena relación con la familia de su pareja.

Es así, que en la última edición del programa Magaly TV: La Firme, el artista no dudó en elogiar a su suegra. Si bien la presentadora calificó a Newton como una mujer de carácter fuerte, el cumbiambero aseguró: “Esa parte le conoce afuera”.

Según Orosco, él tiene el gusto de conocer el otro lado de Jessica Newton. “Yo tengo la fortuna de ver la parte de adentro, que creo es cuando nosotros los artistas o personajes nos humanizamos”, indicó.

“Ella es una persona súper linda cuando se dio esta relación entre nosotros, porque cuando se habla de la relación con Cassandra se habla de todos nosotros. He tenido el placer de conocer a una persona que no muchos conocen”, finalizó el artista.

Deyvis Orosco lanzó nueva versión de ‘Pecadora’ con voz de su padre

A pesar de la cuarentena por la pandemia del nuevo coronavirus, el cantante no se ha dejado de crear, así que este último viernes sorprendió a sus seguidores al lanzar una nueva versión de la canción ‘Pecadora’.

Este tema que es original del Grupo Néctar, del cual su padre era el líder, une las voces de Deyvis y Johny Orosco, de esta manera el joven le rinde un homenaje a su papá y a la agrupación de cumbia peruano que se popularizó en los noventa.

El conocido ‘Bomboncito de la cumbia’, utilizó sus redes sociales para compartir la gráfica que conmemora el recuerdo de su padre.

“Hoy la vida me permite cumplir una meta más, pero esta vez no es solo ¡siento tu mano caminado con la mía como cuando estabas vivo! Lo que sentí trabajando esta canción no se puede describir”, escribió Deyvis Orosco.

“Así le pruebo a todos que la música jamás tendrá distancias que nos puedan separar. Compartan conmigo y con todos los suyos, ‘Pecadora 2020’”, añadió el cantante de cumbia en su publicación de la red social.