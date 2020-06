Deyvis Orosco sorprendió a sus fans con nueva versión de ‘Pecadora’

Deyvis Orosco, quien se abrió poco a poco el camino en el ambiente de la cumbia y dejar de ser conocido como el hijo de Johny Orosco, compartió con sus seguidores una buena noticia.

El artista decidió rendir homenaje a su fallecido padre al presentar una nueva versión de uno de sus temas más conocidos, “Pecadora”, donde la tecnología consiguió unir una vez más a padre e hijo.

Deyvis bautizado como ‘bomboncito de la cumbia’ contó sobre el lanzamiento de la canción a través de un post en sus redes sociales. En la imagen se puede ver el rostro del recordado líder de Néctar junto a la de él. Además, acompañó esta gráfica con un mensaje.

“Hoy la vida me permite cumplir una meta más, pero esta vez no es solo ¡siento tu mano caminado con la mía como cuando estabas vivo! Lo que sentí trabajando esta canción no se puede describir”, escribió Deyvis Orosco.

“Así le pruebo a todos que la música jamás tendrá distancias que nos puedan separar. Compartan conmigo y con todos los suyos, ‘Pecadora 2020’”, compartió el cantante de cumbia en su cuenta de Instagram.

El sencillo en tan pocas horas logró más de cinco mil reproducciones en el canal de YouTube de Deyvis Orosco y cientos de comentarios que felicitan al cantante por su emotiva interpretación al lado de su padre.

