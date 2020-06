Lucho Cáceres critica a Efraín Aguilar por apoyar a Andrés Wiese

Aunque no nombró a Andrés Wiese y Mayra Couto, ni al productor Efraín Aguilar, Lucho Cáceres fue bastante claro al emitir su extenso comunicado en su cuenta de Facebook, donde hace referencia a la situación que están viviendo los protagonistas de Al fondo hay sitio.

Como se recuerda, Efraín Aguilar indicó que durante todos los años de grabación nunca Mayra Couto se acercó a él para contar la situación que estaba viviendo con Andrés Wiese.

“El hecho que no hayas presenciado o no te des por enterado de algo no significa que no haya ocurrido, puede ser que sí puede ser que no, pero no puedes aseverar que no. Vivimos épocas muy sensibles, momentos de cambio, y si me preguntan, todos para bien”, señala el comunicado.

“En ese sentido apresurarnos prematuramente a emitir opiniones sobre temas que como sociedad nos aquejan endémicamente desde hace mucho tiempo, o tomar partido tempranamente, es demasiado arriesgado y puede resultar perjudicial no solo en lo personal sino en favor de una causa que tiene el legítimo derecho de reclamar, exigir, demandar, o cómo quieras llamarle, un cambio no solo en el accionar sino en la manera de pensar, mucho más complejo aún”, continuó.

“El desaprender no es tarea fácil, pero es necesario el empezar por lo menos a practicarlo, y creo que una saludable manera de hacerlo es el no emitir opiniones precoces ante determinados hechos, sobretodo, repito, aquellos cuyos índices nos develan una preocupante y vergonzosa estadística como país. No creo que haga mal esperar un poco antes de anticiparnos y arrojar juicios, sin perjuicio de dirigir nuestra empatía hacia donde nuestra conciencia nos dicte y consideremos necesario hacerlo”, concluyó Lucho Cáceres en clara alusión a la situación que vive Mayra Couto

Este comunicado no tardó en ser respaldado por miles de sus seguidores. Como se recuerda, los actores de Al fondo hay sitio han dado sus diversos puntos de vista sobre este tema, generándose dos bandos. Unos que defienden a Andrés Wiese y otros que se solidarizan con Mayra Couto.