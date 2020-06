Efraín Aguilar: “Mayra Couto estuvo en mi oficina y nunca mencionó a Andrés Wiese”

¡Se pronuncia! El exproductor de ‘Al Fondo Hay Sitio’ Efraín Aguilar no se quedó callado, tras las acusaciones de acoso y bullying de Mayra Couto en contra de Andrés Wiese.

El popular ‘Betito’ indicó que no es partidiario de hablar sobre la vida privada de los demás y que dentro de algunas horas publicará un comunicado para dejar en claro “ciertas situaciones’.

"Soy enemigo acérrimo de todo lo que invade la vida privada de las personas, por lo tanto, no voy a decir nada al respecto de este cotilleo que se está armando alrededor de la conducta del señor Andrés Wiese", indicó Efraín en conversación telefónica.

Pero indicó:

“Como productor voy a emitir un comunicado en las redes porque pienso que, si bien es cierto, no me gusta todo esto, tengo que aclarar ciertas situaciones. No voy a exponer mi seriedad como productor a este tipo de chimoseo”.

A Efraín se le preguntó si considera la situación como un ‘chismoseo’ y contestó:

“Mi opinión me la guardo, voy a redactar el comunicado. He llamado a mi secretaria para ver si lo lanzamos por Facebook en un par de horas porque soy neófito es este tema de las redes”.

Acerca de la cuarentena, el artista narró que está cumpliendo todos los protocolos en su hogar y trabajando para futuros proyectos:

“Porque teatro es imposible, no se podrá hacer nada hasta dentro de dos o tres años, ahora me debo orientar a la televisión o al cine.

De vez en cuando me escapo al teatro (Canout) porque no me autorizan traer gente para el mantenimiento y hay equipos de sonido y luces que se deterioran por falta de uso o limpieza.

Es terrible, el teatro tiene 600 metros cuadrados, irían solo 3 personas y tendrían suficiente distanciamiento social, pero bueno, qué se hace”, mencionó.

Actualización:

¿Cuál fue el comunicado de Efraín Aguilar?

El director de televisión, indicó a través de su cuenta de Facebook que Mayra Couto jamás habló de Andrés Wiese:

“Como productor y director de la teleserie AFHS, quiero informar de que, como es lógico, estaba muy al tanto de los sucesos diarios durante las grabaciones, apoyado por el equipo de producción que dirigía la señora Estela Redhead productora ejecutiva, los Directores de Televisión y sus asistentes, y ellos jamás me mencionaron algún comportamiento del señor Wiese que esté fuera de lo profesional”, añadió.

“Quiero agregar que mis oficinas siempre estuvieron abiertas para cualquier tipo de queja, incomodidad o demanda de todo el personal, actores, técnicos, producción y servicios que en la teleserie laboraba, y por lo tanto era común ver subir al personal a mis oficinas, por diversos motivos, unos para aportar a la serie y otros con problemas de toda índole, para solucionarlos en lo posible. Durante esos ocho años, puedo afirmar, nadie de todo el personal tuvo queja alguna del comportamiento del señor André Wiese”, expresa.

Pero lo que más sorprendió sobre su comunicado fue cuando indicó que Mayra siempre estuvo en su oficina y jamás expresó molestia de Andrés Wiese:

“La señorita Mayra Couto a la cual le tengo un gran aprecio, y ella lo sabe, actriz del programa, estuvo en múltiples oportunidades en mi oficina y en ninguna de ellas, insinuó o mencionó al señor Andrés Wiese”, enfatizó.

