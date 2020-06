Rebeca Escribens responde tras llamada de atención de su hijo por burlarse de Yahaira

Luego que el hijo de Rebeca Escribens la sorprendiera llamándole la atención en vivo por burlarse de Yahaira Plasencia, la conductora de televisión aclaró que él recién se ha enterado de qué trata su trabajo, y que hacer bromas y jugar con los comentarios en doble sentido son parte de ello.

Todo inició cuando Rebeca Escribens bromeó sobre la salud de Yahaira Plasencia, especulando que se habría sometido a otra liposucción. Ante ello, su hijo interrumpió la transmisión en vivo para América TV y le dijo: “Mamá ¿qué te pasa? ¿Cómo puedes decir eso acerca de ella?”.

La también actriz explicó que a raíz de la cuarentena, su hijo recién se han enterado en qué consiste su trabajo, es más tampoco conocen a Yahaira Plasencia.

"Él no conoce a Yahaira. No tiene la menor idea de quién es, ni sabe que parte del ‘juego’ que incorporo a mi trabajo es utilizar el doble sentido. Ellos recién se han enterado de cuál es mi chamba en el canal, a raíz de la cuarentena. Saben que trabajo en América, pero no sabían qué hacía", explicó.

Rebeca Escribens: hijo la reprendió por decir que Yahaira Plasencia se hizo la lipo

Divertida anécdota a que vivió esta mañana la conductora de espectáculos, Rebeca Escribens. La también actriz presentó una nota sobre la salsera, Yahaira Plasencia, para luego especular, en modo de mofa, que podría haber realizado una liposucción en Rusia. Tras ello, se puede escuchar a uno de sus hijos llamándole la atención.

“Aquí entre nos, ¿no se habrá hecho la lipo nuevamente?”, expreso Rebeca Escribens sin pensar que su hijo la reprendería en vivo por haber dicho eso de la cantante.

“Mamá ¿qué te pasa? ¿Cómo puedes decir eso acerca de ella?”, dijo el menor en el programa generando sorpresa y desencajando a su madre.

La respuesta de Rebeca Escribens no tardó en llegar al decirle: “Anda a hacer tu tarea hijito, ¿no estás en clases? Gracias por tu colaboración”.