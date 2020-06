Hijo de Ninel Conde contó triste que su papá le prohibió hablar con su mamá | VIDEO

La actriz Ninel Conde denunció públicamente cómo el papá de su hijo de cinco añitos, influía en su menor de manera negativa contra la artista cuando se lo llevaba los días de visita.

En medio de una denuncia contra Giovanni Medina por no dejar ver a la actriz a su pequeño más de 70 días, la mexicana mostró unos conmovedores vídeos donde su heredero apenado hablaba de lo que su padre le decía sobre su mamá.

La cantante mientras jugaba con su primogénito llegó a grabar lo que pensaba Medina de ella, manifestándolo a su hijo Emmanuel: “Mi papá no quiere que te marque”.

Los vídeos se transmitieron en el programa De primera Mano, mostrándose cómo el niño actuó en algún momento bajo la influencia del empresario, confesándole a Ninel. “Y en estos días que te fuiste con tu papá ¿no le dijiste que me hablaran por teléfono?”.

“Sí, pero no quiso. Porque mi papá me dijo que no, que no quiere que te marque”, respondió de manera inocente el menor.

A su vez, en otra conversación se dio más detalles de lo que Giovanni pensaba de la artista de 43 años. “Por qué dices que te engaño, quién dice que te engaño?”, preguntó Conde.

“Mi papá... mi papá (dice) que me engañas con que no puedo hacer nada”, expresó Emmanuel. Por su parte, la artista atinó a decirle: “Tú sabes que mamá no te engaña, mamá te quiere”.

Además, la exitosa intérprete de melodramas le explicó a su heredero: “Tú tienes que querer a papá y respetarlo. Tienes que ser un buen hijo con mamá y papá”.

De acuerdo con el periodista de Suelta la Sopa, Lucho Borrego, la famosa mexicana ganó un amparo para su defensa legal, el cual le facilitaría el proceso para volver a acercarse a Emmanuel, a quien no ve desde que inició la cuarentena.

En el programa de Telemundo se explicó que este recurso legal, le permitirá a los abogados de Ninel Conde impugnar las medidas tomadas a favor de Giovanni Medina y que le impiden acercarse a su hijo.