Ninel Conde angustiada confiesa que su ex le quitó a su hijo por no querer volver con él

Ninel Conde no oculta su calvario y confesó en su cuenta de Instagram su desesperación por ver a su hijo quien se encuentra con su padre.

La actriz denunció públicamente que extraña a su pequeño quien le fue arrebata tras no querer retornar su romance con su expareja.

Ninel Conde y Giovanni Medina

La cantante se encuentra en medio de la polémica luego de denunciar a Giovanni Medina por haberle quitado a su menor "arbitrariamente".

Por su parte, él ha decidido revelar las razones por qué separó a la madre de su hijo.

Ninel Conde en Instagram: Confiesa por qué su expareja le quitó su hijo

Hace unos días, la cantante compartió un emotivo vídeo titulándolo "El amor de una madre", donde intercambió comentarios con su usuaria que se sintió identificada por la situación que está pasando la artista.

"Tengo un hijo que amo con locura, y no puedo soportar ver hasta dónde podemos llegar como madres, y hasta dónde ese amor de hijo puede llegar también", expresó la mexicana.

A su vez, entre sus respuestas en redes contó, "imagínate yo, que su padre me lo quitó arbitrariamente hace 18 días, solo porque ya no quiero volver con él".

"Tiene 20 días que no lo he podido ver (a su hijo Emmanuel). Es un tema que mis abogados me han pedido que no se exponga mucho en medios", manifestó tras encontrarse impotente de no ver a su primogénita por la contingencia del coronavirus los juzgados familiares se encuentran cerrados para ver su caso.

"Yo sé que Dios va a ser muy justo y a mi bebé lo podré estar abrazando muy pronto", expresó a Un nuevo día.

Expareja de Ninel Conde cuenta su versión por qué separó a su hijo de su madre

A través de un entrevista con 'De primera mano', Medina indicó acerca del caso. "Lo primero que te tengo que decir: mi hijo está muy bien, muy contento".

Tras ser cuestionado sobre la razón puntual por la que había mantenido a Ninel Conde apartada de su hijo, el empresario respondió que esto se debía a las medidas sanitarias tomadas por la pandemia del COVID-19.

"Las medidas dictan que el niño esté a resguardo. Así está. Con las máximas medidas sanitarias, como marcan las medidas internacionales. Y nos estamos poniendo de acuerdo".

"Ella tuvo un viaje muy largo a finales de febrero y hasta mediados de marzo", Medina no supo contestar si se trató de un viaje de trabajo, en su lugar respondió: "No me gusta hablar de cosas que no me constan".

"Soy el primer promotor del amor entre Emmanuel y su mamá y siempre voy a promover su convivencia", sentenció.