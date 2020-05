Rebeca Escribens sorprende al mostrar el talento de su hijo por la música | VIDEO

La presentadora Rebeca Escribens, aunque no suele exponer su vida privada, sorprendió al compartir un tierno vídeo de su hijo.

A través de su cuenta de Instagram, el joven cautivó a los seguidores de su mamá con su habilidad por la música, tocando piano.

Rebeca Escribens en Instagram luce el talento de su hijo

La conductora de América Televisión confesó que ha solido disfrutar más de la familia durante la cuarentena pese a que su adicción por la limpieza la agota.

La actriz orgullosa por el talento de su primogénito, reveló que él puede tocar diferentes melodías complicadas en el piano, mientras en la casa gozan de la música que expone.

Por ello, Rebeca comentó: “En esta casa se escucha y se toca mucha música, y en esta oportunidad quisimos cantar Mafer (la novia de mi hijo) y yo... un poquito de esta canción que para nosotros es hermosa”.

A su vez, indicó, “la voz que escuchan a través del teléfono es la de @mf.cornejo que canta maravilloso y la verdad que yo no me atreví a tararearla porque sé ingles pero no lo pronuncio muy bien”.

¿Cómo lucía antes Rebeca Escribens?

Durante el confinamiento, la intérprete también asombró hace unas semanas cuando publicó un retrato de ella hace 19 años, donde la veía hermosa, siempre con una mirada fija a la cámara, pero con un estilo más deportiva, posando con una pañoleta en la cabeza.