Gabriel Soto y Tula Rodríguez sorprendieron al coquetear en vivo

Gabriel Soto en medio del estreno de su última telenovela 'Soltero con hijas' en Perú, aceptó una entrevista virtual con el programa 'En boda de todos'.

Ante ello, Tula Rodríguez evidenció su interés por el actor de melodramas, llegando a piropearlo y ser correspondida por el actor de melodramas.

Tula Rodríguez coqueteó así con Gabriel Soto en vivo

“Cómo no nos va a ir super bien si tu tienes tremenda trayectoria, galán de galanes, papacito churro, este video es para ti”, manifestó la conductora peruana.

Por su parte, el mexicano agradeció los piropos de la presentadora y bromeó diciendo que “no había cambiado nada" durante estos años.

Sin embargo, la figura de América TV insistió en elogiar al galán de melodramas: “Tú decías que estabas igualito, pero discúlpame. Cuando eras chibolo eras guapo, cuando participaste en el Mister Mundo y claro, eras guapo, pero ahora no estás guapo, ahora estás papacito con ese pelito largo, con esa barbita. Ay, qué vergüenza con lo que yo digo”.

“Dame la dirección porque si es mi casa, yo voy”, confesó Tula entre risas luego que el actor contó que se encontraba pasando la cuarentena en Acapulco y le respondía contento a los comentarios de ella.

Gabriel Soto en Instagram muestra bailando en cuarentena

El reconocido artista se encuentra aprovechando al máximo la cuarentena para entrenar y conservar su figura. Además, comparte con sus seguidores sensuales bailes que publica en Tik Tok.

"Pues ya qué, jajajjajajaja. En esta cuarentena me uno a los tik tokeros. No soy el mejor bailarín pero ah como me divertí", reveló Gabriel Soto.