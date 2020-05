Irina Baeva es fuertemente criticada por presumir la casa de Gabriel Soto

Irina Baeva sigue siendo presa de las criticas tras haber iniciado una relación con Gabriel Soto. La pareja se encuentra respetando la cuarentena en la casa del actor, y como es común entre los artistas, muchas veces publican cómo la están pasando.

Este fue el caso de Irina Baeva, quien subió a sus redes los rincones del lugar donde está pasando la cuarentena, una preciosa casa de Gabriel Soto en Acapulco.

Instagram: usuarios critican a Irina Baeva por presumir casa de Gabriel Soto

Los usuarios de Instagram no toleraron que la actriz presumiera una casa que no era suya, y no dudaron en hacérselo saber.

"Presume lo que no le costó", "¡De qué presume!", "Pasa presumiendo donde algún día estuvo la esposa", "Dime de qué presumes y te diré de lo que careces", escribieron los detractores de Irina.

Cabe señalar que en sus publicaciones, vemos a Baeva relajada y disfrutando de los bellos rincones de la casa de Gabriel Soto.

Sin embargo, no todos fueron malos comentarios, también se pueden leer otros que felicitan a la pareja y halagan la belleza de la actriz.

Como se recuerda, la relación entre los actores generó una ola de criticas, pues se tejieron especulaciones de una supuesta infidelidad de Gabriel Soto a Geraldine Bazán, esposos en ese entonces.