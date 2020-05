"Sigue siendo una puerta": Magaly Medina a Nicola tras decir que se ve como galán de novelas

Luego que Nicola Porcella indica que se ve como el nuevo galán de las telenovelas en Perú, Magaly Medina no dudó en responder y criticar su actuación en Te volveré a encontrar, producción que protagoniza Alondra García Miró.

Nicola Porcella se mostró emocionada con el rating que viene logrando la telenovela. Como se recuerda, América TV lo retiró de la publicidad cuando el modelo pasó a las filas de Latina.

¿Qué dijo Nicola Porcella?

"Es súper bonito que te digan que soy el nuevo galán de telenovelas en Perú, también está Pablo Heredia y George Sebli, pero ellos son extranjeros, así que me siento feliz y es bonito cuando me escriben para decirme que estoy evolucionando. ¿Si me veo como el próximo galán de telenovelas? Claro. Sería bonito, por eso me sigo preparando bastante, no bajaré la guardia y me meta es seguir aprendiendo”, indicó Nicola Porcella.

Ante ello, Magay Medina no dudó en responder a través de su programa de televisión.

“Hay alguien que su nivel de desubicación es grado 10 y ese es Nicola Porcella. Dijo que ya se iba a dedicar a otra cosa; sin embargo, se le han subido los sumos a la cabeza creo que de verse en televisión. Hay gente que si no se ve en televisión, no se sienten bien consigo mismos”, indicó la periodista.

Asimismo, señaló que a pesar de la preparación que ha recibido, aún continúa “siendo una puerta”, por no emitir ninguna emoción en la actuación.

“Han pasado los años. Yo no sé si habrá hecho esfuerzo alguno por estudiar, pero sigue siendo una puerta. (...) Dime tú quién dice que tú eres el nuevo galán de las telenovelas. Para serlo no solo tienes que ser guapo, tienes que tener talento, tienes que ser expresivo, tienes que mutar como personaje e ir más allá que un guión”, dijo Magaly Medina.

Llaman "puerta" a Nicola Porcella

Cabe recordar que la primera persona que llamó "puerta" a Nicola Porcella fue la actriz Jely Reátegui, cuando actuaba con Angie Arizaga. La interprete indicó que era como ver a "dos puertas hablando" porque "no transmitían nada".