Nicola Porcella contento con telenovela, aunque América TV lo anuló de publicidad

Aunque América Televisión haya decidido borrarlo de la publicidad de su telenovela Te volveré a encontrar, Nicola Porcella no dudó en pronunciarse sobre la gran aceptación que ha tenido la producción.

Como se recuerda, el modelo participa en la telenovela que protagoniza Alondra García Miró. Sin embargo, tras haber pasado a las filas de Latina, América TV decidió borrarlo de la publicidad.

Nicola Porcella emocionado por el rating de Te volveré a encontrar

“La gente me escribe un montón y me felicitan por mi personaje, eso es muy bonito porque el público me está viendo en otra faceta de mi vida, más grande y maduro. Estoy contento con la aceptación, sobre todo porque es un producto que se hizo con mucho amor y profesionalismo”, mencionó Porcella, quien añadió que toma a buena manera las críticas y comentarios positivos con respecto a su rol como protagonista de la novela.

“Tomo bien los comentarios, al igual que las críticas. A veces te ponen muchas trabas, pero mientras más me digan que no voy a poder… haré lo posible para lograrlo”, mencionó.

Nicola Porcella quiere ser el nuevo galán de las telenovelas

Por otro, contó que se siente entusiasmado que el público lo señale como el nuevo galán de las telenovelas, por lo que piensa prepararse más para lograrlo.

“Es súper bonito que te digan que soy el nuevo galán de telenovelas en Perú, también está Pablo Heredia y George Sebli, pero ellos son extranjeros, así que me siento feliz y es bonito cuando me escriben para decirle que estoy evolucionando. ¿Si me veo como el próximo galán de telenovelas? Claro. Sería bonito, por eso me sigo preparando bastante, no bajaré la guardia y me meta es seguir aprendiendo”, mencionó.

Tras ser retirado de América TV, Nicola Porcella pasó a las filas de Latina para encabezar junto a Karina Rivera el programa Todo por amor. Sin embargo, la producción dejó de grabarse debido a la pandemia del coronavirus.