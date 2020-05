Bárbara Mori revela fotos inéditas de su bella madre y sorprende con el parecido

¡Lo que se hereda no se hurta! La actriz uruguaya Bárbara Mori acaba de sorprender a sus seguidores de Instagram con las fotos de su madre.

El ‘Día de la Madre’ en el Perú se celebra el segundo domingo de mayo de todos los años y en el 2020, por coincidencia cayó el 10 de mayo (fecha que se celebra en México).

Por ello, actores y actrices en México aprovecharon para mostrar fotos de sus mamis en las redes sociales.

Una de ellas fue la guapa Bárbara Morí, quien reveló fotos impactantes de su mami.

Los seguidores de la uruguaya se quedaron sorprendidos con la belleza de Rosario Ochoa, y expresaron que la popular ‘Rubí’ heredó la belleza de su madre.

Echa un vistazo a las fotografías:

¡No cabe duda que Bárbara heredó la belleza de su mami!

Bárbara Mori tras el éxito de 'Rubí': "Me ponía a llorar, me sentía sola"

La actriz Bárbara Mori, protagonista de ‘Rubí’ mencionó que, durante la popularidad de la telenovela, estaba pasando un momento muy difícil de su vida.

“El proyecto implicaba un riesgo distinto, el personaje, por eso acepté hacerla, eso sí, bajo mis condiciones porque la empresa quería firmarme como exclusiva por seis años y me dijeron que si no firmaba con ellos buscarían a alguien más”, indicó.

“Rubí fue el proyecto más importante del momento, me trajo una proyección internacional que nunca imaginé, era poseedora de esas tres cosas que según la sociedad te llevan a la felicidad: era famosa, exitosa, y me pagaban muy bien”

Pero a pesar de la fama, ella siempre se sentía sola.

“Yo llegaba a mi camerino, cerraba la puerta, me miraba al espejo y me ponía a llorar, me sentía sola, vacía, triste”, indicó la artista.