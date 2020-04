Bárbara Mori tras el éxito de 'Rubí': "Me ponía a llorar, me sentía sola"

Bárbara Mori se consagró como una de las mejores intérpretes tras su exitoso protagónico en la telenovela 'Rubí', cautivando con su talento y belleza.

Sin embargo, no todo ha sido de color de rosa en su vida, confesando llanto y tristeza durante su apogeo al convertirse en la estrella de Televisa, lidiando con una difícil situación de su pasado.

Bárbara Mori y su personaje de 'Rubí'

La actriz consolidada a través de la plataforma digital de la organización TED bajo el tema '¿Miedo o dolor? Tú decides', reveló detalles íntimos de su vida privada.

La joven contó la complicada experiencia que vivió desde su infancia hasta llegar a convertirse en actriz, siendo seleccionada para dar vida a su inolvidable personaje de 'Rubí'.

“El proyecto implicaba un riesgo distinto, el personaje, por eso acepté hacerla, eso sí, bajo mis condiciones porque la empresa quería firmarme como exclusiva por seis años y me dijeron que si no firmaba con ellos buscarían a alguien más”, indicó.

“Rubí fue el proyecto más importante del momento, me trajo una proyección internacional que nunca imaginé, era poseedora de esas tres cosas que según la sociedad te llevan a la felicidad: era famosa, exitosa, y me pagaban muy bien”,manifestó.

Pese a la fama, la uruguaya no se sentía feliz. “Yo llegaba a mi camerino, cerraba la puerta, me miraba al espejo y me ponía a llorar, me sentía sola, vacía, triste”.

¿Cómo fue la triste infancia de Bárbara Mori?

Bárbara Mori reveló cómo la afectó su pasado. “Ni todo el dinero, ni toda la fama, ni todo el éxito, jamás nos va a llevar a la felicidad si por dentro estamos rotos. A mí me rompieron de niña, mi padre con su adicción y violencia y mi madre con su abandono”.

“Entendí que para encontrar la felicidad tenía que mirar hacia adentro… Un día me di cuenta de que estaba llena de patrones de conducta, creencias impuestas por mis padres, mis amigos, la sociedad, estas creencias me dieron una identidad a lo largo de mi vida que me empujo a actuar, muchas veces sin darme cuenta”.

Bárbara Mori en la telenovela de 'Rubí'