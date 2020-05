Aracely Arámbula confesó su relación tóxica y tormentosa con Luis Miguel | VIDEO

Aracely Arámbula se encuentra en su mejor carrera gozando del éxito de su protagónico en 'La Doña', pese a que ha sido vinculada por David Zepeda, confesó que es otra persona su pareja.

Además, en la entrevista con su amigo, el doctor César Lozano, confesó que Luis Miguel no fue el hombre de su vida y tuvieron una relación tormentosa.

Durante la conversación con Lozano a través de redes sociales, reveló que desde joven siempre se enamoró: “Yo he tenido varios amores, eso de que hay un amor en la vida, no. Desde que era chiquilla he sido muy enamorada”.

¿Quién es el novio de Aracely Arámbula?

La estrella de Telemundo aprovechó para hablar de su actual relación amorosa: “No tengo un novio público, pero sí tengo un amor”.

“Sí tengo un galán, pero no me gusta (mostrarlo). Y mis amigos muy cercanos lo saben. No es nadie del medio ni tiene nada que ver con esto. Ya con uno que se bese en la televisión es suficiente”, reiteró la originaria de Chihuahua.

Aracely Arámbula contó cómo castiga a sus hijos con Luis Miguel en cuarentena

Durante la transmisión, la actriz narró que había estado muy cómoda con el aislamiento al lado de su familia, pero ya extraña su vida cotidiana, experimentando algunos episodios de ansiedad.

Además, lució su inigualable sentido del humor, bromeando sobre los castigos que impone a sus hijos y con su relación con Luis Miguel.

Arámbula fue cuestionada sobre cómo afronta la ansiedad y riéndose respondió que ahora sólo le lanza su sandalía a sus herederos Miguel y Daniel.

¿Cómo fue la relación tormentosa de Aracely Arámbula y Luis Miguel?

La mexicana resaltó que pudo alejarse de las relaciones amorosas tormentosas: “Claro, si no yo seguiría con el rey”, indicó por el padre de sus niños.

Cabe recordar, que la separación de los artistas asombró al público, pues, se especulaba que el intérprete no deseaba que Arámbula retorne a la pantalla chica.

A su vez, tuvieron durante años un proceso legal por la pensión de alimentos de los menores a quién Luis Miguel no los estaría viendo desde hace un año.

¿Aracely Arámbula le fue infiel a Fernando Colunga por Luis Miguel?

La historia de la intérprete con el 'El sol de México' sorprendió en 2005 cuando se pronto fueron captados juntos paseando en Europa.

Ante el misterio de cómo iniciaron su romance, el periodista Gustavo Adolfo contó que el vocalista fue el tercero en la relación de la protagonista de 'Abrázame muy fuerte' y Fernando Colunga.

De acuerdo al comunicador, la famosa conoció a Luis Miguel en Acapulco cuando fue a una presentación de "La casa de los comediantes" y coincidió en un bar con él, desde ese instante que se cruzaron, comenzaron a sentir una atracción y llegaron a salir.

Sin embargo, en ese periodo Aracely era novia de galán de telenovelas. “Aquí la única duda que yo tengo es qué le habrá dicho Aracely Arámbula a Fernando Colunga, ´otro ocupa tu lugar, te cambié´”, expresó Gustavo.