Ana Layevska comparte tiernas fotos de sus dos hijos tras adelantar su parto por el coronavirus

Ana Layevska se convirtió en mamá por segunda vez a finales del mes de marzo, así lo anunció la misma actriz a través de su cuenta de Instagram.

Luego de un mes de este hermoso acontecimiento en su vida, Ana Layevska en Instagram publicó unas tiernas imágenes de sus pequeños.

“Mi cuarentena y Santi ya tiene más de un mes“, fue la descripción que acompañó las dulces fotos que publicó la actriz ucraniana-mexicana donde aparecen su segundo hijo y la hermosa Masha.

Las imágenes enamoraron rápidamente a sus seguidores quienes llenaron de “me gusta” y lindos comentarios.

Ana Layevska contó que su parto se adelantó debido al coronavirus

Antes de tener a su hijo en sus brazos, la recordada actriz ‘Primer amor…a mil por hora’ y ‘La madrastra’ tuvo que enfrentar la disyuntiva si adelantar o no su parto.

Pues, los médicos le advirtieron a ella y a esposo Rodrigo Moreira que por la pandemia de coronavirus, la mejor opción es que adelanten el nacimiento del pequeño.

“Estaba programada para 4 de abril, pero una semana antes me habló mi pediatra y mi ginecólogo proponiéndome que tuviera al bebé una semana antes, ya que no me podía garantizar que para el 4 de abril habría buen servicio, por así decirlo, por la disponibilidad de las enfermeras y el personal del hospital”, declaró Ana Layevska en una entrevista con Ventaneando.

“Ya tenían suficientes pacientes de COVID-19 y se estaba llenando fácilmente el hospital y el personal podría llegar a estar corto para el 4 de abril, entonces me sugirieron que lo tuviera para cuando estuviera a término… Ya ese fin de semana sí estuvo muy tenso, porque tenía que poner en una balanza si quería tener al bebé como lo había planeado o más bien tener la seguridad de que todo iba a estar bien”, agregó.

“No recibimos ningún tipo de visita en el hospital, solamente estuvimos mi esposo y yo durante todo el proceso, durante el parto, durante la recuperación. Fue un parto muy diferente, literal Santiago nació en el pico de una pandemia y pues claro que estaba nerviosa, claro que de cierta manera estaba yo preocupada”.

Para finalizar, Ana Layevska compartió algunos consejos que le dio su médico. “Por ahora no he salido con el bebé por las vacunas, me sugirió el pediatra no vacunarlo hasta que se acabe la pandemia”.