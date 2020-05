Angélica Vale y la vez que tuvo una mala experiencia en una telenovela

Muchos creerán que por ser hija de Angélica María, todo lo que ha construido en su carrera ha sido sencillo para Angélica Vale, pero no ha sido así.

A través de una transmisión en vivo de YouTube, la actriz mexicana de 44 años, que lleva varios años alejada de la televisión, ha revelado que con mucho esfuerzo ha edificado una carrera exitosa y que no siempre la paso bien.

En este live de YouTube, en el que Angélica Vale estuvo acompañada de su madre Angélica María, contó la vez que tuvo una mala experiencia en una telenovela y que en más de una oportunidad ha tenido ganas de “tirar la toalla”.

"A mí me ha tocado que nunca me salen las cosas como creo que me van a salir, ni cuando creo que estoy cayendo en blandito caigo en blandito. A mí todo me ha costado muchísimo trabajo siempre, todos mis trabajos me han costado siempre mucho trabajo, siempre he tenido que demostrar, siempre he tenido que luchar", fue la sincera confesión de la protagonista de ‘La fea más bella’.

"Hacen una telenovela y le dan en la torre a su telenovela, la cambian, la hacen otra cosa, ¿qué es eso? Horrible, trabajar con el hígado, qué difícil", comentó su madre. "Sí, la verdad sí fue fuerte", afirmó Angélica Vale.

Sin embargo, la actriz de ‘Amigas y rivales’ resalta que el amor de sus fans siempre ha sido más fuerte que cualquier suceso que haya pasado.

"Dices sabes qué, sí yo ya no tengo ganas, pero luego leo estos comentarios y veo el amor que me tiene la gente y digo cómo le hacemos, tengo que regresar, tengo que hacer algo, tengo que seguir entreteniendo. Es una cosa que amo profundamente y que está en mí", les agradeció a sus fans.