Pablo Heredia: "Si todas las actrices salieron con 'Paolos', no existiría el amor"

Pablo Heredia habló claro y fuerte sin inconveniente, sobre la actitud de Paolo Guerrero frente a la profesión de Alondra García Miró.

El jugador luego de sus comentarios polémicos al decir "macho que se respeta" no acepta que su novia se de besos con otra persona ni en la ficción, el actor criticó la opinión del seleccionado.

Paolo Guerrero generó polémica por su comentario "machista" sobre Alondra García Miró

'El Depredador' hace dos semanas al ser cuestionado por Jefferson Farfán en una transmisión en vivo por Instagram, sorprendió con su manera de pensar al decir, que no estaría con la modelo si estuviera trabajando en una escena de besos.

“Si fuera en mi año, me hubiese molestado. No estaría con ella. No lo podría soportar, obviamente, macho que se respeta. Si fuera un papel donde no haya ese tipo de cosas, no me molestaría. Estoy siendo transparente”, indicó Guerrero en redes.

La reacción del hijo de Doña Peta, generó indignación en muchos usuarios que cuestionaron el comportamiento como "machista".

Pablo Heredia criticó la actitud de Paolo Guerrero frente al trabajo de Alondra García Miró

Ante ello, el expareja de Alessandra Fuller comentó a cerca del novio de su compañera de novela 'Te volveré a encontrar', así como la importancia de una demostración de afecto en la actuación.

“Soy actor, me dediqué a esto todo la vida, si las actrices del mundo salieran con ‘Paolos’ no existiría el amor en el cine. Si hay que dar un beso para que el espectador se emocione, hay que tener entrega total, eso no significa que esté engañando”, enfatizó.

A su vez, agregó al diario local: “Los actores profesionales lo toman como un trabajo, aprendes a separar lo que es real y no”

Alondra García Miró en la telenovela 'Te volveré a encontrar'