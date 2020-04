Magaly Medina respalda a Melissa Paredes: "Que tal chancada, que Alondra la escuche"

Magaly Medina durante su programa en vivo, se refirió ante la polémica declaración de Alondra García Miró y su función como actriz, dándole prioridad a su romance con Paolo Guerrero.

Ante ello, Melissa Paredes comentó que su esposo sí aceptaría su trabajo, llegando a recibir el apoyo de la conductora de 'Magaly Tv La Firme'.

¿Qué dijo Melissa Paredes sobre Alondra García Miró y su polémica declaración?

La protagonista de 'Ojitos hechiceros' destacó que su pareja no podría ponerle límites en su carrera actoral.

"No hay por dónde defender eso sinceramente, prefiero no dar ninguna opinión porque ellos me caen bien pero no se puede defender lo indefendible", expresó.

"Muchas mujeres se han sentido tocadas con ese tema, y más ahora que buscamos sobresalir, de empoderarnos y lograr nuestros sueños que es lo más importante en la vida", agregó Paredes.

Magaly Medina apoyó a Melissa Parades tras enviar una indirecta a Alondra García Miró

La presentadora de las noches, respaldó a la intérprete quien incursionó hace unos años en la producción de Michelle Alexander.

“Melissa Paredes sí que le mandó una bien directa a Alondra cuando le preguntaron si ella le consultaría al 'Gato' Cuba, su esposo, para realizar algunos papeles en telenovelas”, enfatizó.

A su vez, destacó la visión de Melissa y cumplir sus sueños. “Asegura que Cuba no limita su carrera de actriz, como debe de ser porque la conoció siendo modelo, siendo actriz. Primero soy yo y mis sueños, totalmente de acuerdo”.

“¡Qué tal chancada! Directa a Alondra que para ella primero es su relación, es su prioridad, ella lo dijo y además bien lo ha dicho su novio, él no estaría con una actriz que se ande dando de besos con los galanes en la pantalla”, indicó Medina.

Además, la conductora le envió un mensaje a la protagonista de 'Te volveré a encontrar'. “¡Escucha Alondrita!: 'Primero soy yo y mis sueños, lo que aspiro en mi vida. Él es mi compañero de vida, pero jamás voy a estar atrás ni adelante de él por más multimillonario que sea, no hay forma'”.

Paolo Guerrero reveló que no estaría con Alondra García Miró si realizaría escenas de celos

Durante una transmisión en vivo durante 'El depredador' y Jefferson Farfán, destacó que "macho que se respeta" no aceptaría una escena de celos de su novia durante su romance.