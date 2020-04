Alondra García Miró sobre Yahaira Plasencia: "La conocí una vez, pero no somos amigas"

Alondra García Miró y Yahaira Plasencia vuelven a estar en boca de todos por un reciente comentario por parte de la modelo. Debido a los últimos en vivo de los futbolistas Paolo Guerrero y Jefferson Farfán, las parejas de ambos seleccionados confirmaron que la están pasando juntos en cuarentena.



Después de realizar su debut como actriz en la telenovela “Te volveré a encontrar”, la modelo tuvo una breve entrevista con el programa América Hoy y habló sobre las sintonizadas transmisiones, realizadas a través de las cuentas de Instagram de los deportistas.

“Esos en vivo han sido muy graciosos. Han desencadenado muchos comentarios (…) No (son mis amigos ni Farfán ni Yahaira Plasencia). En realidad, Jefferson es muy amigo de Paolo como como todo el mundo sabe”, manifestó la también empresaria.

Del mismo modo, contó que no mantiene contacto con la salsera, aunque aseguró que tuvo una primera impresión bastante positiva sobre ella cuando la vio por primera vez.

“A ella he tenido la oportunidad de verla una vez (...) No es que seamos amigas ni que conversemos, pero sí la conocí una vez, me cayó súper bien, súper linda, súper buena onda, pero no somos amigas, para nada, no tengo contacto con ella (...) Pero le deseo lo mejor a los dos”, puntualizó.

Por otro lado, Alondra García Miró explicó cómo Paolo Guerrero y ella vienen pasando estado de emergencia que decretó el Gobierno para frenar la expansión del coronavirus a nivel nacional.

“Estamos bien, tranquilos. Esperando que todo esto (del coronavirus) pase pronto. Un poco preocupada porque tengo dos negocios y estamos viendo de qué forma vamos a reestructurarnos para poder seguir adelante”, precisó.