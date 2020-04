Así fue el primer encuentro cara a cara de Victoria Ruffo y Alessandra Rosaldo

Victoria Ruffo y Alessandra Rosaldo tuvieron un acercamiento en donde ambas artistas coincidieron durante una activad y así lo recordó la cantante y actual esposa de Eugenio Derbez, mientras platicaba con Jose Eduardo Derbez.

"Recuerdo la primera vez que vi a tu madre", expresa Alessandra en el clip que ha despertado la intriga entre los seguidores de la familia de los Derbez.

¿Cómo ocurrió el encuentro entre Victoria Ruffo y Alessandra Rosaldo?

Esto ocurrió el día que José Eduardo iba regresando de Valle de Bravo en compañía de Eugenio Derbez y Alessandra. Y resulta que la exconductora de Netas Divinas debía ir al baño y el más cercano estaba en casa de José Eduardo, cuando éste aún vivía con su mamá y Omar Fayad.

“Me iban a dejar en casa de mi mamá y Ale me dice: ‘No manches, me estoy muriendo de ganas de ir al baño’. Y yo dije: ‘Mi mamá no está y no va a llegar hasta dentro de muchas horas, así que, Ale, pásale a la casa y ve al baño’”.

Nadie esperó que el destino hiciera de las suyas y provocara el primer encuentro entre la actriz y la cantante. “Abre la puerta y… entró mi mamá con mi tía. Quería que me tragara la tierra. Sale Ale del baño y se topan y fue así de: ‘No sé qué hacer’”, recordó José Eduardo .

¿Cómo reaccionó Alessandra Rosaldo al ver a Victoria Ruffo?

“Fue la primera vez que yo la conocí y sí fue un poco raro, pero me acuerdo que nos saludamos cordialmente, nos saludamos bien. No sé si se habrá molestado. Eso nunca me lo dijiste. Tu mamá súper linda, normal.”, aseguró la cantante.