Juliana Oxenford responde con todo a Daniel Urresti por desatinada broma [VIDEO]

Juliana Oxenford y Daniel Urresti generaron más de una reacción durante una reciente entrevista en el programa Al estilo Juliana. Todo parecía ir con total normalidad en la conversación sobre el nuevo proyecto de ley de las AFP; sin embargo, antes de finalizar la interlocución, el parlamentario tuvo una inesperada broma contra la periodista.



Por varios minutos, el congresista habló sobre la espera del Parlamento en torno al pedido de retiro del 25% del fondo de pensiones en las AFP. Explicó que la ley, con o sin la observación del presidente Martín Vizcarra, sería aprobada porque ya cuentan el respaldo de 100 votos de los congresistas.

La entrevista se tornó tensa cuando Juliana Oxenford hablaba sobre la fiscalización que debería el sector educación (superior y escolar) y la seguridad nacional.



“Señor Urresti deje de lado a los otros 129 congresistas (...) Es una broma, no se pique,¿ no le puedo decir nada, que siempre terminamos la entrevista así? Veníamos hablando de una manera absolutamente alturada”, expresó la periodista, evitando que las cosas se salgan de control.

Daniel Urresti, por su parte, acusó a la conductora de tratar de minimizar su función parlamentaria y ante ello lanzó una broma sobre Oxenford. “Por qué no nos permitimos un spoiler, ¿cuándo es la próxima película de la capitana Marvel?”

El comentario; sin embargo, fue tomado de buena manera por la conductora de Al estilo Juliana, quien- con evidente piconeria- respondió lo siguiente: “Ya, ex Batman, porque ya no es ministro, ya no es Batman. Ciudad Gótica espera por usted”.