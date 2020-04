Juliana Oxenford canta desde su balcón ‘El Teléfono’ de Pintura Roja

Juliana Oxenford asombró a todos sus fanáticos y seguidores al compartir un video en Instagram cantando desde su balcón. La comunicadora estuvo acompañada de su hijita María y ambas entonaban a viva voz con mucha energía.

En las imágenes se puede ver como la periodista canta la canción “Como tu mujer”, “Ya te olvidé”, y uno de sus temas favoritos “El Teléfono” de Pintura Roja.

“A mí me encanta cantar y lo hago en el balcón para que me denuncien los vecinos, no importa”, indicó Oxenford riéndose un poco.

La conductora aprovechó para hacer un llamado a la población y sumarse a la iniciativa de cantar en los balcones para tener un poco de entretenimiento durante la cuarentena.

“La iniciativa me parece buenísima y le inyecta una importante dosis de alegría a estos días tan difíciles. Manden sus videos cantando desde una ventana o balcón a @balconestienentalento”, expresó Oxenford en Instagram.

La publicación en las redes sociales obtuvo más de 100 mil reproducciones y cientos de comentarios de personas que muestran su admiración.

Echa un vistazo a las imágenes compartidas en Instagram:

Wapa, recuerda que la mejor manera de combatir el coronavirus es quedándote en casa. Tenemos que hacer caso a las indicaciones que nos da el Presidente de la República y todos sus Ministros.