Melissa Paredes apenada por operación de Rodrigo Cuba

Melissa Paredes expresó su pena en Instagram porque su esposo, el futbolista Rodrigo Cuba acaba de ser operado de emergencia de la rodilla en México. Lo peor de todo es que la modelo no puede estar junto al padre de su hija por el cierre de fronteras.

La actriz mostró la foto de su pareja en una camilla después de la operación. Ella explicó cómo se enteró de la intervención y reveló a sus seguidores que ya está fuera de peligro.

“Les cuento que hace mucho tiempo no vivía este tipo de ansiedad. Ayer no pude dormir como hasta las 4 a.m. No lo logré, hoy se operaba mi esposo de la rodilla, en México, lejos de nosotras. Y de verdad que ufff, en qué escenario nos puso la vida. Lo más difícil de esta situación es definitivamente no estar a su lado”, empezó.

A pesar de sentirse muy triste por la situación, Melissa afirmó que todo está saliendo bien y reveló que lo que está pasando es una prueba que le pone la vida para comprobar que son una familia que se brinda apoyo en los momentos más difíciles.

“Gracias a Dios la operación salió perfecta. De por si nos tocó un año súper complicado a todos, pero hoy quiero que sepan de que esta familia tiene un problema más, y estoy segura que, como muchos en sus casas, pero también quiero decirles que vamos a salir de esta y nos vamos a volver a levantar”, finalizó.