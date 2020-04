Melissa Klug al ministro Carlos Morán: “Que me lleve a la comisaría”

Melissa Klug se pronunció después de que el ministro del Interior Carlos Morán indicó que las figuras de la farándula peruana que sacaron un salvoconducto que no tiene nada que ver con el rubro en el que laboran, serán denunciados penalmente y que su DNI está bloqueado para no poder pedir otro pase.

Tras esta situación, Klug se pronunció y resaltó: "ya lo tengo clarísimo", y explicó que zona solo existen supermercados y siempre le piden el pase.

“Que me lleven a la comisaría, porque cuando cruzo la avenida Benavides me piden permiso para poder ir al mercado. Si dicen que no se necesita permiso, entonces cuando me pare la policía diré lo que dijo el ministro”, indicó a ‘Ojo’.

Klug también comenta que le es muy difícil salir de su casa para comprar ya que está muy lejos de todos estos locales.

“Al salir y al entrar (de los supermercados), me piden permiso para transitar. Yo lo saqué de un día para otro”, se defendió Melissa, pero expresó que siempre está dispuesta a acatar las normas que ha impuesto el Gobierno del Presidente Martín Vizcarra.

¿Qué dijo el Ministro Carlos Morán?

Tras saber que diferentes figuras de la farándula sacaron un pase para transitar por las calles, el ministro expresó lo siguiente:

“Por este tipo de gente es que estamos tomando estas medidas, que es para una persona que tiene que atender a un familiar, pero la viveza criolla siempre sale a flote”, indica.